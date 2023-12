Manutenzione stradale, via libera del municipio: saranno rifatte con i fondi del Giubileo

Il Giubileo non dimentica Arvalia. Ci sono quattro milioni di euro, messi a bilancio per gli interventi attesi in previsione dell’anno santo, di cui beneficerà il territorio del municipio XI.

I fondi giubilari per riqualificare le strade

Tre milioni sono destinati alla manutenzione straordinaria della viabilità locale. Un altro milione invece è riservato alla sistemazione dei marciapiedi. È la stessa somma destinata agli altri enti di prossimità perché l’intervento 77 (ex intervento 11 nel primo Dpcm) destina 45 milioni di euro ai lavori rivolti alla viabilità municipale. Nel territorio governato da Gianluca Lanzi, di queste risorse, beneficeranno sei strade.

“Nei mesi scorsi abbiamo richiesto alla nostra Direzione Tecnica di individuare le strade e i marciapiedi che versano in condizioni critiche dal punto di vista della manutenzione. Tra queste – ha spiegato il minisindaco del municipio XI – la Giunta municipale ha selezionato una serie di strade e di marciapiedi che verranno completamente riqualificati grazie ai fondi stanziati per il Giubileo 2025”.

Le strade interessate dai lavori

Le strade interessate dagli interventi di riqualificazione sono contenute in un elenco che, lo scorso 30 novembre, è stato approvato dalla giunta municipale. Le vie che beneficiano dei tre milioni (arrivano a 4 con i marciapiedi) si trovano in quartieri diversi tra loro. I lavori interesseranno infatti Marconi, con il lungotevere Vittorio Gassman ed il relativo parcheggio. Santa Silvia, con via Giuseppe Sirtori, la Magliana Vecchia, con via delle catacombe di Generosa e via Fulda. Interventi di manutenzione sono in programma, con le risorse giubilari, anche in via delle Vigne ed in via Giovanni Caselli, a pochi passi dall’ospedale San Camillo Forlanini.

“L’obiettivo è quello di garantire percorsi pedonali e strade più sicure e un maggior decoro nei nostri quartieri. Inoltre – ha chiarito il minisindaco Lanzi - abbiamo deciso che richiederemo un finanziamento straordinario nel Piano degli investimenti di Roma Capitale per intervenire anche su quelle strade che, per limiti di budget, non è stato possibile inserire negli interventi finanziati con i fondi giubilari”.

I marciapiedi da rifare

Per quanto riguarda i marciapiedi, saranno 5 quelli rifatti nelle annualità 2023-2024 e 2025. In una prima fase i lavori interesseranno alcuni tratti di via Giannetto Valli e via Francesco Calzolaio. Nel 2024 i cantieri verranno aperti in via Vincenzo Statella e via Nicola Pellati. Il terzo e ultimo contratto, valido per l’annualità 2025, prevede marciapiedi rifatti in via Greppi via Belluzzo ed alcuni tratti di via Paladini. Se dovessero restare delle risorse, frutto dei soldi recuperati con i ribassi d’asta, si provvederà a rifare i marciapiedi di via Luigi Angeloni, via Livio Zambeccari e via Leopordo Ruspoli, a Portuense.