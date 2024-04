Alberi caduti a Roma, a Marconi crollo su un'auto parcheggiata

Ancora alberi caduti a Roma. A Marconi, in via Francesco Grimaldi un albero si è spezzato all'altezza del civico 55, abbattendosi su un'auto parcheggiata nella serata di pasquetta. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno notato la pianta, con il tronco consumato, crollata sulla vettura danneggiata.

Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e il servizio giardini. "A Roma non si fa neanche la gestione ordinaria. Sulla gestione del verde - soprattutto alto fusto - permane un immobilismo, mancata programmazione e totale assenza di responsabilità tra Dipartimento e Municipio XI", ha commentato Valerio Garipoli capogruppo di Fratelli d'Italia in Municipio XI, che ha inviato una nota alla polizia locale e al dipartimento tutela ambientale per un intervento di messa in sicurezza.

"Sarà mia cura predisporre un'interrogazione all'assessorato all'ambiente del municipio con la richiesta di una verifica stabilità e monitoraggio delle altre alberature". Non solo a Marconi si è verificato un crollo. Nei giorni scorsi episodi simili anche in piazza Bologna e sulla Cristoforo Colombo.

Dalla mattinata di oggi, invece, a causa di un albero pericolante, viale dei Romanisti è stato chiuso da Pietro Sommariva a via Adolfo Giaquinto. Le rotte di quattro linee bus sono deviate. Attivati i vigili del fuco e il servizio giardini.