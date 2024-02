Tiberis: la spiaggia sul Tevere diventa un “parco d’affaccio permanente”

Il parco di affaccio realizzato durante la consiliatura pentastellata bonificando la banchina sotto ponte Marconi diventerà definitivo. Non subito, perché occorrerà attendere il 2025. Ma il futuro di Tiberis è quello di diventare come parco Marconi: un luogo fruibile dai cittadini per tutte e quattro le stagioni dell’anno.

Una spiaggia aperta tutto l'anno

A confermare una decisione che era già stata annunciata, ha provveduto l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi nel corso di una conferenza stampa organizzata, nel pomeriggio del 13 febbraio, nella sede della fondazione Marevivo, al lungotevere Arnaldo da Brescia. Durante l’incontro sono stati svelati i dettagli che porteranno, la spiaggia di ponte Marconi, a superare il suo carattere stagionale. Il progetto prevede la realizzazione di pavimentazioni in materiali drenanti che, sfruttando il ricircolo idrico dei nasoni, consentiranno gli ormai tradizionali “giochi d’acqua”.

Le novità del Tiberis 2.0

Nella banchina troverà posto anche una piazza gradonata di lunghezza modulabile: potrà essere utilizzata nella forma allungata d’estate ed essere impiegata durante le altre stagioni come area eventi. Inoltre nella spiaggia è prevista la presenza di un chiosco amovibile più grande rispetto a quello estivo, con un modulo a disposizione delle realtà locali che cerchino un luogo dove effettuare le proprie riunioni. Oltre ai campi da beach volley, che saranno ristrutturati, il progetto del futuro Tiberis prevede la realizzazione di una zona fitness e di un’area cani.

Pronti a ristrutturare l'attracco dei battelli

Con la sua trasformazione la banchina beneficerà di nuove alberature e della riqualificazione degli spazi a prato naturale. Inoltre sarà ristrutturata anche la banchina per consentire l’attracco di battelli che possano favorire il collegamento tra ponte Marconi ed Ostia Antica dove, con il Giubileo, è previsto un nuovo e grande parco d’affaccio, sulla riva sinistra del fiume.

Per l'estate 2024 resta la vecchia formula

“Valorizzandone le peculiarità ricreative e sportive, rendiamo Tiberis parco d’affaccio permanente come da tempo fortemente voluto dalla cittadinanza” ha commentato l’assessora capitolina all’ambiente Sabrina Alfonsi. Però bisognerà attendere oltre la prossima estate perché, con l’arrivo della stagione calda, sarà pubblicata una manifestazione d’interesse finalizzata ad un affidamento estivo. Chi vorrà beneficiare della concessione, com’è avvenuto negli anni dell’amministrazione Gualtieri, dovrà curare oltre all’allestimento anche un programma di eventi serali. Pertanto per l’avvio dei cantieri si dovrà aspettare il prossimo autunno con la promessa che saranno terminati entro la primavera del 2025.