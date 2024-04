Ripuliscono i sottosella dei motorini, bloccati mentre erano al "lavoro"

La scorsa serata, in via Stefano Longanesi, alcuni abitanti del posto hanno notato due uomini armeggiare vicino a uno scooter e hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Porta Portese che li hanno sorpresi mentre si impossessavano di alcuni oggetti contenuti nel vano sottosella che avevano appena forzato. I due, entrambi cittadini rom, sono stati bloccati e portati in caserma. Dovranno rispondere del reato di tentato furto aggravato.