Magliana, installate sei telecamere al Parco del Tevere: "Così contrastiamo vandali e zozzoni"

Un argine contro gli zozzoni ed i vandali. A Pian Due Torri, nel quadrante sud ovest della Capitale, la Sindaca ha deciso di puntare sull’ausilio dell’occhio elettronico.

Le sei telecamere

“Abbiamo installato nuove telecamere per contrastare lo sversamento illegale dei rifiuti e gli atti vandalici nelle aree ludiche del Parco del Tevere della Magliana - ha fatto sapere Virginia Raggi - Sono sei impianti attivi sulla Riva di Pian Due Torri e collegati alla Sala Sistema Roma per un monitoraggio H24 da parte della Polizia Locale”.

Il parco del Tevere di Magliana

L’area verde, inaugurata durante l' amministrazione Marino, si trova sotto la ciclabile di Magliana, nel territorio del Municipio XI. E’ per ora l’unica banchina attrezzata, tutto l’anno, come un vero e proprio parco. Ma soffre di problemi legati allo sversamento dei rifiuti ed anche di atti vandalici che, anche recentemente, hanno portato al danneggiamento di alcuni arredi destinati ai più giovani.



In attesa che prenda piede il progetto di trasformazione dell’area golenale sotto lungotevere Gassman, attualmente una baraccopoli ricolma di rifiuti che la Regione, in accordo con il Comune, ha intenzione di trasformare in un parco attrezzato, bisogna garantire la manutenzione ed il decoro del parco Tevere di Magliana.

L'ausilio tecnologico

“Il controllo del nostro territorio e delle aree verdi della città è fondamentale” ha commentato la Sindaca che in relazione alle nuove videocamere di Pian due Torri, ha dichiarato che rappresentano “un altro tassello sulla sicurezza”. Un ausilio tecnologico cui l'amministrazione sceglie di ricorrere "dopo l’installazione delle 'fototrappole' per pizzicare gli incivili che abbandonano i rifiuti per strada”. A Magliana, le videocamere, serviranno a garantire più decoro per quei cittadini che frequentano il prezioso spazio verde a ridosso del Tevere