Chi è Walter Garofolo, l'uomo gambizzato alla Magliana

La droga chiama i proiettili. Il piombo chiama il sangue. Ancora una volta il filo rosso che lega gli agguati che si consumano a Roma è strettamente legato al mondo delle sostanze stupefacenti. Ancora una volta lo scenario è quello di un quartiere dove la droga gira, c'è sempre stata. Alla Magliana, in via Pian Due Torri, sono passate da poco le nove del mattino di lunedì 25 marzo quando una Fiat Panda nera sgattaiola e aumenta il giro del motore.

Il conducente frena, il complice scende pistola in pugno, cammina a passo svelto verso un'autofficina e spara, più di una volta. Poi torna indietro, il compare ingrana la marcia e i due fuggono. Nel frattempo a terra, appena dentro il locale al civico 47, c'è un uomo che prova a fermare il fiume di sangue che esce dalla sua gamba destra, appena sotto l'inguine. Lì, all'ingresso dell'officina tra un'auto e una moto, c'è Walter Garofolo, 55 anni. Un volto noto nel quartiere.

Le sue urla attirano l'attenzione di una donna che chiama i soccorsi. Carabinieri, 118 e polizia di Stato accorrono sul posto. Il nastro della scientifica e segnaposto gialli delimitano la scena. Walter Garofolo, sempre cosciente, viene portato al San Camillo.

Indaga l'antimafia

Le indagini cominciano, ma di dubbi ce ne sono pochi. La squadra mobile prende in mano il caso. Si tratta di un agguato. Le modalità, tipiche del contesto criminale, e il curriculum della vittima fanno il resto.

Di fatto passano poche ore e poco prima di mezzogiorno la procura di Roma decide di aprire un fascicolo per tentato omicidio. A coordinare le indagini è la direzione distrettuale antimafia con il pubblico ministero Carlo Villani che ha subito acquisito le immagini di video sorveglianza della zona. L'obiettivo è quello di capire chi sia entrato e chi sia fuggito da via Pian Due Torri. Per terra sul luogo dell'agguato, avvenuto nei pressi dell'officina dove il ferito lavora, la polizia ha trovato due bossoli (sequestrati) e una lunga scia di sangue.

Chi è Walter Garofolo

Come accade in questi casi a dare le mosse all'indagine è il profilo della vittima. E Walter Garofolo inquirenti e investigatori lo conoscono bene. Tra Mostacciano e la Magliana, soprattutto, si è saputo muovere. Se è vero che, almeno su carta, l'uomo collaborava saltuariamente nell'autofficina davanti alla quale è stato ferito, altrettanto vero è che, come raccontato a RomaToday da fonti della Questura, il 55enne è un volto noto con diversi precedenti, soprattutto nel campo del traffico di sostanze stupefacenti.

Le amicizie importanti

Eppure il titolare dell'officina dove Garofolo collabora, sentito dalla polizia, avrebbe spiegato di non essere al corrente delle vicende giudiziarie del dipendente. Nel 2011 il 55enne era finito nei guai per una storia di droga che raccontava di affari con la Spagna. Il suo nome, inoltre, è stato fatto diverse volte anche da Simone Capogna, intercettato, che ricostruisce uno "scarico" di droga andato malee con un gruppo di albanesi di ben 137 chilogrammi di hashish nel 2020, riportato nell'indagine Split.

Nel giorno della cessione di quella enorme partita di hashish, qualcosa costringe il gruppo a modificare i piani. Simone Capogna, che insieme al fratello Fabrizio ha scelto di recente di collaborare con la giustizia e che in Spagna ha tanti interessi, nel tentativo di comprendere cosa fosse accaduto parla con un suo sodale: "Erano in tre allo scarico. Uno lo conosco, Walter (secondo gli inquirenti Garofolo appunto ndr), trovo il modo di rintracciarlo". Per quell'inchiesta il 55enne ferito alla Magliana non fu indagato.

Le indagini

Di lui, in quell'indagine, chi ha indagato lo racconta come un uomo "gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti". Possibile che il 55enne nell'ultimo periodo abbia pestato i piedi a qualcuno oppure le sue amicizie importanti avevano attirato troppe attenzioni? Chi sta investigando sull'agguato nel qual Walter Garofolo è caduto vittima, batte ogni ipotesi.

Il precedente

Chi indaga sta esaminando bene anche la zona. L'agguato è avvenuto poco meno di 400 metri di distanza dall'asilo nido Mais E Girasole, in via Castiglion Fibocchi, dove nel 2019 fu ucciso Andrea Gioacchini. L'uomo soprannominato Barbetta aveva appena lasciato i figli a scuola. Con lui c'era anche la compagna, ferita all'inguine.

A organizzare l'omicidio di Barbetta fu il boss Ugo Di Giovanni, detto Cash, insieme a Emiliano Sollazzo, detto Yayo e nipote di Giovanni Piconi, uno dei fondatori della Banda della Magliana. Il delitto fu commissionato a Fabrizio Olivani che il 10 gennaio di quell'anno agì. Personaggi che, chi più chi meno, si conoscono tutti tra loro. Il 55enne, appena i medici daranno l'ok, sarà ascoltato. Nel frattempo si lavora sul suo passato.