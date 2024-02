Ricercato da oltre 10 anni si rifà una vita alla Magliana, vive come un fantasma e continua con le truffe

Lo cercavano in tutta Italia da 10 anni e lui, per passare inosservato, aveva semplicemente smesso di comparire. Non aveva un telefono, una casa o un contratto intestato. Eppure, in questi anni, è riuscito a rifarsi una vita a Roma, nel quartiere della Magliana, e lavorare in una ditta di Valmontone che ha evaso le tasse per circa 200 mila euro. Proprio i mancati pagamenti delle imposte gli sono costati cari perché così i finanzieri del comando provinciale di Roma sono arrivati a lui.

L'uomo, 66 anni romano e, sulla carta, residente ad Avezzano, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2021 dal tribunale di Chieti, in seguito di due sentenze di condanna emesse per truffa, ricettazione, insolvenza fraudolenta e furto. Il 66enne, S.G. le sue iniziali, si era reso irreperibile da circa 10 anni e deve ancora scontare una pena di 2 anni e sei mesi.

Le fiamme gialle della compagnia di Colleferro lo hanno individuato mentre stavano indagando, insieme alla procura di Velletri, su una presunta evasione fiscale che vede coinvolta una società di Valmontone che vende materiali edile. La società, intestata a un uomo, secondo le indagini era di fatto gestita dal 66enne che muoveva le fila degli affari. Stando a quanto emerso, la società avrebbe evaso le tasse per 200 mila euro, tento che il legale rappresentante dell'esercizio è stato denuncia.

Dovendo eseguire una perquisizione domiciliare anche nei confronti del 66enne, i militari della finanza hanno scoperto che nei suoi confronti era stato emesso il provvedimento giudiziario, rimasto finora ineseguito, perché si era reso irreperibile nel suo luogo di residenza, ad Avezzano appunto. Gli approfondimenti hanno consentito di individuare l'abitazione di Magliana.

L'uomo non viveva lì in affitto e la casa non era sua. Quell'appartamento è di amici della compagna, romana, che gliel'avevano messo a disposizione. La coppia, inoltre, per non dare ancora più nell'occhio vive in due case separate, seppur nello stesso quartiere. Uno stratagemma utile per far apparire il 66enne come un fantasma, come è successo per oltre 10 anni. I finanziari dopo averlo bloccato lo hanno portato nel carcere di Rebibbia per l'espiazione della pena.