Marconi, al lavoro per il parco del Tevere: “Sarà un’area attrezzata tutto l’anno”

La realizzazione d’un parco del Tevere, a Marconi, è concreta. Nell’area golenale sotto lungotevere di Pietra Papa, è prevista la realizzazione di una grande area attrezzata per accogliere adulti e bambini. Una trasformazione radicale a cui sta lavorando l’amministrazione regionale insieme a Roma Capitale.

Un'area golenale degradata

In quello spazio sono oggi presenti degli insediamenti abusivi ed una gran quantità di rifiuti, in parte abbandonati a pelo d’acqua. Un fenomeno che rischia, come più volte evidenziato, d’ingenerare pesanti conseguenze sul piano ambientale ma che finora non ha trovato alcuna soluzione. Al netto delle tante segnalazioni, l’insediamento abusivo e la discarica a cielo aperto sono rimaste al loro posto. Secondo i fautori del parco, non ancora per molto.

Un progetto già assegnato

“L’iter per la realizzazione d’un parco sul Tevere, nell’area golenale di Pietra Papa, è in uno stadio avanzato. La gara infatti non solo è già indetta, ma è stata anche aggiudicata” ha fatto sapere Maurizio Veloccia, l'ex presidente del Municipio XI ed attuale vicecapo di gabinetto della Regione Lazio. “La situazione in quell’area è delicata, per la presenza dell’insediamento abusivo. Pertanto è necessaria un’azione congiunta con la Polizia Locale ed il Campidoglio che interverrà per gestire le esigenze socio assistenziali degli occupanti. Come Regione abbiamo già avviato l’interlocuzione con Roma Capitale e faremo quest’operazione insieme”.

Come sarà il parco del Tevere

Ma cosa prevede il progetto? “E’ nostra intenzione realizzare un’area che agisca come valvola di decompressione per Marconi, un quartiere povero di spazi verdi. Lì sarà realizzato uno spazio per i cani, ed un’area dedicata ai bambini che vi troveranno dei giochi ispirati al mondo della scienza” ha spiegato il vicecapo di gabinetto. “Ci saranno inoltre pontili, schizzi d’acqua ed un chiosco di legno che diventerà un punto di riferimento anche per il controllo e la vigilanza del parco”.

Le aree golenali da riqualificare

La trasformazione dell’area golenale sarà realizzata per durare nel tempo. “Non pensiamo ad un allestimento temporaneo, sul modello di quello che l’amministrazione cittadina negli anni scorsi ha organizzato sotto Ponte Marconi. E l’idea - ha spiegato Veloccia - è quella di intervenire successivamente anche sulla sponda di San Paolo per creare una zona golenale del Tevere, in un’area non centrale della città, che sia sempre fruibile per i cittadini”.