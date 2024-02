Perché 'il Barbetta' è stato ammazzato dai napoletani della Magliana

All'apparenza sembrerebbe la solita questione di un debito non pagato. In parte lo è, ma catalogare l'omicidio di Andrea Gioacchini - detto Barbetta - in questo modo potrebbe sminuire lo scenario che invece parla di criminali di Serie A. Pezzi grossi che si sentono toccati più dalla forma che dalla sostanza. Il caso del delitto della Magliana aggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso, in tal senso, è brutalmente sintomatico.

Lì, in quella zona di Roma, nessuno può permettersi di atteggiarsi a boss. Chi comanda c'è già (nel 2019 come oggi), ed è Ugo Di Giovanni, figlio di Domenico detto 'Mimì' e socio di Michele Senese detto 'O' pazz'. Uno di quelli che tesse le fila del narcotraffico, dell'usura e della pulizia del denaro sporco e che, anche dalla comunità di recupero in cui fu rinchiuso, ha continuato a comandare.

Ammazzato davanti all'asilo

A organizzare l'omicidio di Barbetta fu proprio lui, insieme a Emiliiano Sollazzo, detto Yayo e nipote di Giovanni Piconi, uno dei fondatori della Banda della Magliana. Il delitto fu commissionato a Fabrizio Olivani che il 10 gennaio del 2019 agì. Andrea Gioacchini fu ammazzato davanti all'asilo nido Mais E Girasole, in via Castiglion Fibocchi, dove aveva appena lasciato i figli. Con lui c'era anche la compagna, ferita all'inguine.

Un delitto efferato, in pieno giorno, davanti a tanti testimoni. Il tutto "fatto bene", tanto che anche le indagini furono difficili all'inizio e tra gli indagati finì pure Augusto Giuseppucci, fratello di Franco, "Er Negro" della Banda della Magliana, ucciso nel 1980 a Trastevere da un clan rivale. E invece Giuseppucci non c'entrava nulla con quel delitto, come detto.

Il maxi debito del ristoratore

Gioacchini all'epoca dei fatti era sottoposto a sorveglianza speciale dalle forze dell'ordine, dopo essere uscito dal carcere. Alcuni anni fa era rimasto coinvolto nella vicenda dell'estorsione ai danni di un imprenditore per la quale venne condannata anche Tamara Pisnoli, ex moglie del calciatore Daniele De Rossi. Per quella vicenda aveva patteggiato a una condanna ad 8 mesi. Poi altri guai con la legge per altri affari loschi.

Uscito dal carcere voleva i soldi che gli spettavano e aveva messo nel mirino un ristoratore in debito con lui e che a sua volta era già debitore anche di Di Giovanni. Una banca che cammina, dunque, che non poteva essere fatto fuori. D'altronde i morti non saldano crediti di cifre a sei zeri (il debito che l'imprenditore aveva con il Barbetta sembrerebbe fosse stato superiore a 250 mila euro, ma non è stato confermato ndr).

Il debitore protetto

Dalle indagini di polizia di Stato, carabinieri e procura era emerso in modo chiaro che Gioacchini, che faceva affari anche con la droga e le scommesse clandestine, disponeva di alte somme di denaro che usava per la concessione di prestiti a tassi usurari, ricorrendo puntualmente alla violenza, all'intimidazione e all'umiliazione quando i suoi debitori erano in ritardo nella restituzione delle somme. Era quello il suo business. Il Barbetta prestava soldi e vantava crediti, da molti. Tra questi anche l'imprenditore e ristoratore napoletano che da Gioacchini comprava orologi con una "sopratassa" aggiuntiva a titolo di interessi usurari.

Nel corso delle indagini, inoltre, è emerso come quello non fosse un ristoratore qualunque, ma un uomo legato a Gennaro D'Amico, alias Gennarella, capo dell'omonimo clan di Camorra e vicino con un'altra famiglia inserita sempre nel gruppo D'Amico-Mazzarella.

Un uomo di Napoli, che aveva accumulato debiti di gioco con gente pericolosa di giù tanto che era stato costretto a lasciare la Campania per trasferirsi in esilio a Roma dove aveva aperto un ristorante. Una volta nella Capitale, però, aveva proseguito nel suo stile di vita indebitandosi ulteriormente al punto da essere costretto a cedere il suo ristorante a Ugo Di Giovanni, compaesano. Uno smacco secondo "il Barbetta" anche lui in credito e che si era sentito scalzato come riscossore privilegiato del ristoratore campano.

Le amicizie di Di Giovanni

A quel punto, nonostante i periodi detenzione, tra i due la rivalità e l'astio cresce. Il Barbetta confida all'amico Simone Capogna, fratello del narcos Fabrizio Capogna, la volontà di rapinare Di Giovanni. Un colpo solo immaginato e mai attuato. Capogna, amico anche di Di Giovanni, fa il doppio gioco e confessa tutto al boss napoletano della Magliana che si organizza per far fuori il rivale.

Uscito dal carcere, Gioacchini consapevole dei rischi connessi ai contrasti con Ugo di Giovanni, pochi giorni prima della sua morte aveva tentato anche di parlare con la famiglia Senese per esporre le proprie ragioni. E che il clan di Michele 'O Pazz' sapesse della storia, lo deducono investigatori e inquirenti. Anche perché al momento della stipula del contratto relativo alla cessione del ristorante in favore di Di Giovanni, era presente anche Vincenzo Senese, figlio di 'O Pazz'.

Il controllo della Magliana

Amicizie e rapporti importanti che, da tempo, hanno determinato la forza di Di Giovanni alla Magliana. Secondo chi ha indagato con l'eliminazione di Gioacchini, Di Govanni ha favorito il debitore, ma ha agito anche per un proprio tornaconto personale. Un omicidio commesso per rafforzare il potere che il boss e il gruppo dei napoletani della Magliana a lui collegati hanno sul territorio, potere intaccato per un attimo dall'atteggiamento di Gioacchini che non arretrare ad arretrare alle sue richieste. Pretese che non potevano passare impunite.