Caso Diawara, Verona-Roma è 3 a 0 a tavolino: respinto il ricorso giallorosso

La Corte sportiva di appello della Federcalcio ha respinto il ricorso della Roma sul caso Diawara relativo alla partita contro l'Hellas Verona. Confermata dunque la sentenza del giudice sportivo che ha assegnato il 3-0 a tavolino a favore del Verona.

Il collegio giudicante presieduto da Lorenzo Attolico, si era riunito nella giornata di ieri, dopo aver ascoltato il Ceo Guido Fienga e l'avvocato della società capitolina Antonio Conte, il quale aveva basato il ricorso su una dimenticanza in buona fede da parte della segreteria romanista, piuttosto che sul dolo: il ricorso non è stato accolto, rimane il 3-0 a tavolino. La partita sul campo si era conclusa 0-0, ma i giallorossi non riavranno quel punto in classifica.