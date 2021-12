Promozione: i risultati della decima giornata del Girone B

La decima giornata del Girone B ha confermato il Passo Corese in testa al Girone B mentre scivola l’ex capolista Fiano Romano.

Passo Corese solo al comando

Il Passo Corese mantiene la testa della classifica grazie alla vittoria casalinga per 2 a 0 contro il Setteville. A regalare la vittoria ai coresini sono le reti di Manna e Mocerino. Passo solo in testa per via dello scivolone del Fiano Romano. Il Fiano viene sconfitto in casa da una grande prestazione del Settebagni per 4 a 2 con Merciari autore di una doppietta.

Le inseguitrici

Scalano la classifica il Futbol e lo Sporting Montesacro, entrambi a 19 punti. Il Futbol ha vinto al 94esimo in casa dell’Almas per 3 a 2 grazie al gran gol a volo di Soldano. Lo Sporting ha invece superato per 1 a 0 lo Zena. Segue a 18 punti la Romulea che pareggia per zero a zero in casa del Fidene. Colpo grosso del Bf Sport che supera l’Amatrice per 2 a 0

In chiave salvezza importante successo del Guidonia che grazie al gol di Cecchini batte il Castrum Monterotondo per 1 a 0.

Tutte le partite del Girone B

Di seguito il quadro completo dei risultati della decima giornata del Girone B

Clicca qui per guardare la classifica aggiornata del Girone B