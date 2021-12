Vittoria al 94esimo per il Futbol Montesacro

Squadra in casa

Squadra in casa Almas Roma

Vittoria per 3 a 2 in trasferta per il Futbol Montesacro contro l'Almas.

La partita

Il Futbol Montesacro sblocca la partita dopo cinque minuti con Fiorentini. Ma arriva la reazione dell'Almas sino al 60esimo quando col gol di Grimi al 60esimo segna il secondo gol della sua partita. Quando la partita sembrava indirizzata verso il pareggio, al 94esimo Soldano con un gran tiro al volo trova il gol vittoria.

La classifica

Il Futbol con questa vittoria sale al secondo posto della classifica con 19 punti. L'Almas si ferma a 7 punti.