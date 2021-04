La Lazio batte il Milan e torna in corsa Champions: il derby con la Roma sarà decisivo

I biancocelesti tornano in piena corsa per la Champions League. Il derby contro la Roma sarà decisivo per il futuro europeo della Lazio

La Lazio vince per 3 a 0 contro il Milan e riaccende la corsa Champions. I tre punti nell’ultimo turno di campionato aprono alla squadra di Inzaghi la possibilità concreta di partecipare alla prossima Champions League. Guardando il calendario diventa cruciale il derby contro la Roma, terzultimo appuntamento della stagione laziale, che deciderà le sorti europee dei biancocelesti.

La Champions non è perduta

Cinque punti dal quarto posto occupato in coabitazione da Juventus, Napoli e Milan e una partita da recuperare, quella col Torino. Sei punti di vantaggio sui rivali giallorossi. Tre gol, e un Ciro Immobile ritrovato (quattro gol nelle ultime tre partite). Questo è il bilancio biancoceleste al termine della sfida vinta nettamente contro i rossoneri e che rilasciano ai capitolini pure il vantaggio nello scontro diretto contro la squadra milanese. Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. Quello che era un vero e proprio spareggio Champions è stato vinto dai suoi ragazzi che restano in scia al treno per l’Europa che conta.

Ostacolo Roma

Genoa, Fiorentina, Parma, Roma, Torino, Sassuolo. Il grande ostacolo fra la Lazio e la Champions League è la Roma. Il derby capitolino, valido per la 37esima e penultima giornata di campionato anticipa il recupero contro il Torino prima del gran finale al Mapei Stadium per i biancocelesti. La stracittadina arriverà in un momento clou della stagione, con la Roma che potrebbe giocarlo fuori da tutto (a giorni giocherà la semifinale di Europa League contro il Manchester United) e demoralizzata. Al contrario la Lazio lo giocherà sapendo di giocarsi il futuro. E dovrà giocarlo al massimo delle proprie energie anche per sfruttare l’altro big match della giornata Juventus-Inter, nella speranza che i bianconeri rallentino la loro corsa. Il derby di andata terminò con un secco 3 a 0 per i biancocelesti figlio di un dominio assoluto nel gioco. Una vittoria contro la Roma, darebbe anche un’iniezione di fiducia e morale agli uomini di Inzaghi per lo sprint finale.