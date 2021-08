Empoli-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 21 agosto alle 20.45 la Lazio farà il suo debutto in campionato contro l'Empoli. Si tratta del primo impegno ufficiale della stagione per i biancocelesti e del nuovo tecnico Maurizio Sarri.

Le ultime su Empoli-Lazio

Risolti i problemi legati all'indice di liquidità, e quindi sbloccando il mercato in entrata, Maurizio Sarri avrà a disposizioni per la trasferta toscana tutti i nuovi arrivi. Fra questi Felipe Anderson. Il brasiliano, di ritorno alla Lazio dopo in quinquiennio 2013-2018, sarà schierato da Sarri nel tridente titolare insieme al capitano Ciro Immobile e al giovane Raul Moro. Il 18enne spagnolo è favorito nel ballottaggio con il connazionale Pedro appena arrivato dalla Roma. Salvo sorprese non sarà della partita Correa "non in condizioni mentali ideali per giocare" ha dichiarato il tecnico in conferenza. Il 4-3-3 sarriano, a centrocampo vedrà agire Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Lo spagnolo nonostante degli acciacchi sarà della partita, si tiene comunque pronto Akpa Akpro. In difesa i terzini saranno Lazzari e l'altro nuovo arrivato Hysaj, i centrali Acerbi e Luiz Felipe. In porta Reina è favorito su Strakosha.

L'Empoli, dell'ex allenatore della Roma della finale di Coppa Italia del 2013 persa contro la Lazio Andreazzoli, si schiererà con il 4-3-1-2. Pronto al debutto con la maglia toscana Cutrone arrivato da pochi giorni ad Empoli. L'ex Milan farà coppia con Mancuso. A Bajrami il compito di innescare le due punte. Le chiavi del centrocampo invece saranno affidate a Stulac. Solo panchina per l'altro nuovo arrivato Luperto.

Probabili formazioni:

Empoli(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; S. Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. Allenatore: Andreazzoli.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Moro. Allenatore: Sarri.

Empoli-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Empoli e Lazio sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e sarà visibile sulle moderne smart tv compatibili e tramite app su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon FIre TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Dario Mastroianni e Massimo Gobbi.

I tifosi delle due squadre, potranno anche assistere alla partita in diretta tv su Sky nei canali Sky Sport Uno(numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). Chi sceglierà di vedere la partita su Sky potrà ascoltare la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.