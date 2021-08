Pedro passa dalla Roma alla Lazio, è ufficiale

La Lazio ha ufficializzato l'acquisto di Pedro dalla Roma.

Pedro alla Lazio

Il calciatore spagnolo era stato messo fuori rosa da Mourinho e si accordato con la Lazio per un suo trasferimento dall'altra parte del Tevere. Il trasferimento è a costo zero, la Roma non percerpirà nessun indenizzo da parte dei biancocelesti e risparmierà sull'ingaggio pesante del calciatore. Alla Roma andrà però un introito legato ai bonus di presenze o di raggiungimento di determinati obiettivi da parte del calciatore.

Pedro si è accordato con la Lazio un biennale da 3 milioni di euro e vestirà la maglia numero nove. Il trasferimento di Pedro dalla Roma alla Lazio è storico, visto che erano quarant'anni che un giocatore di non passava direttamente fra le due squadre della Capitale. L'ultimo fu Astutillo Malgioglio negli anni '80, che si trasferì dalla Roma alla Lazio.

Perchè la Roma ha dato Pedro alla Lazio?

Per la Roma era importante che il giocatore si accasasse in un club italiano, perché in caso di trasferimento all’estero il club capitolino avrebbe dovuto versare al Fisco italiano 2 milioni, avendo un anno fa per il tesseramento dello spagnolo sfruttato il Decreto Crescita, che le consentì un taglio sull’Irpef.