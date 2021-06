Rinnovo Mkhitaryan, l'armeno sceglie la Roma

Mkhitaryan tratta con la Roma. All’ultimo rintocco del gong è arrivata la risposta di Mkhitaryan al club romano per quanto riguarda il suo futuro alla Roma.

A mezzanotte del 31 maggio, scadeva infatti la possibilità del club di tesserarlo il calciatore, avendo raggiunto quei traguardi richiesti per il rinnovo, ovvero le 25 presenze stagionali. Per non lasciarselo scappare il club giallorosso ha modificato l’offerta iniziale, offrendo un rinnovo biennale, e non annuale, fino al 2023.

Mkhitaryan-Roma si intravede la firma

Quando sembrava ormai certo l’addio, è arrivato il contatto fra l’armeno e Tiago Pinto, tramite l'agente Mino Raiola. Il procuratore è stato spinto direttamente dal calciatore a contattare il general manager giallorosso. Una chiara volontà di Mkhitaryan di dare continuità alla sua avventura giallorossa. Da oggi le parti si incontreranno ancora per limare il nuovo accordo. La fumata bianca è sempre più vicina ma bisogna stare sempre attenti alle sirene di Zenit San Pietroburgo e Monaco che offrono a Mkhitaryan un contratto ben più ricco rispetto a quello offerto dalla Roma.

Sulla scelta del calciatore sembra pesare però la mano distesa di Mourinho che nonostante i problemi avuti ai tempi del Manchester United è disposto a sotterrare l’ascia di guerra per il bene della Roma.