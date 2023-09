Ostiamare, l'ex Genoa Bernardini è un nuovo acquisto biancoviola

L’Ostiamare abbraccia il classe ’98 Mariano Bernardini. Il centrocampista centrale sbarca all’Anco Marzio dopo aver vestito lo scorso anno la maglia del Legnago, aggiungendo un’altra soluzione in mezzo al campo al tecnico Fabrizio Perrotti. Ecco le sue prime dichiarazioni da giocatore biancoviola: “Sono rimasto colpito positivamente da tutto: a partire dall’ambiente, fino ad arrivare alla società ed alla rosa. I compagni mi hanno accolto tutti benissimo e le sensazioni sono state fantastiche fin da subito, non vedo l’ora di dare tutto me stesso per una piazza prestigiosa come questa”. In passato, quando era in forza al Cassino, Bernardini ha spesso incrociato l’Ostiamare da avversario ed ora non vede l’ora di lottare per questi colori: “Ho avuto modo di affrontare in passato l’Ostiamare da avversario e sono sempre state gare difficili, ora per me è un orgoglio vestire i colori biancoviola. Le ambizioni sono importanti, la rosa è di assoluto valore e tutti insieme lotteremo per arrivare in alto”.

[ufficio stampa Ostiamare]