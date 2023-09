Ostiamare, ufficiale l'acquisto di un ex Frosinone

L’Ostiamare accoglie il giovane Alessandro Pozzi, classe 2004. L’attaccante esterno approda all’Anco Marzio dopo aver vestito lo scorso anno la maglia del Frosinone in Primavera 1, aggiungendo un altro importante tassello alle scelte offensive a disposizione del tecnico Perrotti. Queste le sue prime parole da giocatore biancoviola: “Sono molto contento di essere arrivato qui, la rosa è importante, essere un innesto di questa squadra e dare il massimo per aiutare il gruppo rappresenta per me un grande onore. La società mi ha voluto tanto, questo è stato uno dei motivi che mi ha spinto a scegliere l’Ostiamare e darò tutto me stesso per ripagare la fiducia che mi hanno fatto sentire”. Il classe 2004 scalda i motori ed è pronto a fornire il suo contributo al gruppo: “L’obiettivo è quello di dare il mio contributo alla squadra per toglierci grandi soddisfazioni, cercheremo tutti insieme di arrivare il più in alto possibile”. Sensazioni positive fin dal primo momento per Pozzi: “Le prime impressioni sono molto buone, ho trovato grande disponibilità da parte di tutti e mi sono sentito subito a casa. Questa è una piazza prestigiosa, che non ha bisogno di presentazioni, e rappresentarla è un grande orgoglio”.

[ufficio stampa Ostiamare]