Romana FC, Calì e il primo gol della Romana "Il gol mi dà fiducia"

La prima uscita ufficiale della nuova stagione non ha sorriso alla Romana. La sfida di Coppa Italia contro il Trastevere si è chiusa con il punteggio di 4-2 per i padroni di casa in un match in cui la squadra di Chiappara era comunque riuscita ad andare in vantaggio giocando un ottimo primo tempo. A stappare la sfida ci ha pensato Aimone Calì firmando il primo storico gol della Romana in una competizione ufficiale. Il bomber ex Montespaccato commenta così l'uscita di ieri: “Secondo me abbiamo disputato un'ottima partita, soprattutto nel primo tempo ci siamo impegnati molto provando a proporre le idee del mister su cui lavoriamo in settimana. Penso che questo si sia visto, abbiamo praticamente dominato. Nel secondo ci è mancato qualcosa a livello di attenzione e questo non possiamo permettercelo considerato che tra una settimana inizia il campionato. Riguardo il gol sono contento, mi dà subito fiducia, anche se questi restano fini a se stessi se poi il risultato non arriva. Spero di portarne tanti altri ma soprattutto che servano alla squadra per ottenere risultati positivi”. Archiviata la Coppa, domenica prossima si inizia anche in campionato con un esordio da copertina in casa della quotata Cavese: “Mi aspetto un campionato di spessore – prosegue Calì -, l'allenatore è ambizioso così come tutti noi giocatori. É stata allestita una grande squadra con ottimi elementi soprattutto tra gli Under. Il gruppo è nuovo ma sembra che stiamo insieme da tanti anni, ci siamo amalgamati bene sin dal ritiro. Per questo merito allo staff e a tutta la squadra, ci sentiamo già una famiglia a tutti gli effetti”.

[ufficio stampa Romana FC]