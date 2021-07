Julian Brandt, l'obiettivo di mercato della Lazio per il tridente di Maurizio Sarri

La Lazio sta trattando per il prestito di Julian Brandt del Borussia Dortmund. Il calciatore tedesco è alla ricerca di un rilancio dopo due stagioni non esaltanti

La Lazio spinge per Julian Brandt.

Intervenuto a Sportitalia, Maurizio Sarri è stato chiaro nel dichiarare che per la sua Lazio ha in mente il 4-3-3.

Per questo, la dirigenza laziale si sta muovendo sul mercato per regalare al tecnico gli esterni necessari per il suo tridente. Felipe Anderson è ad un passo dal ritorno a Formello, e con lui potrebbe arrivare anche il tedesco Brandt.

Julian Brandt alla ricerca del rilancio

L’esterno classe 1996 è di proprietà del Borussia Dortmund, ma è pronto dopo due stagioni a lasciare il muro giallo e anche la Germania.

Ala offensiva, bravo nel dribbling prima di approdare a Dortmund, Brandt aveva fatto vedere da giovanissimo tutto il suo talento al Bayer Leverkusen giocando e vincendo nel 2015 anche il preliminare di Champions League contro la Lazio. Le sue prestazioni avevano portato Brandt nel mirino del Bayern Monaco, squadra che il calciatore ha rifiutato due volte perché voleva essere protagonista e non riserva dei vari Robben e Ribery prima, e Gnabry e Coman dopo.

Al Borussia però Brandt non ha rispettato le aspettative e nell’ultima Bundesliga ha collezionato 31 presenze e soltanto tre gol. Questo suo rendimento lo ha portato all’esclusione dalla Germania ad Euro 2020.

La Lazio e la trattativa col Borussia

La Lazio punta al rilancio del 25enne e il Borussia non esclude una sua partenza.

I biancocelesti stanno trattando per un prestito. Formula che ai tedeschi andrebbe bene se il prestito fosse legato ad un obbligo di riscatto, o al massimo un prestito particolarmente oneroso, come fosse la prima rata per il cartellino.

La trattativa procede, con il calciatore che spinge per rilanciare la sua carriera in nuovo campionato.