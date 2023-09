Torino-Roma 1-1: Zapata riprende Lukaku, il pareggio lo firmano i bomber

La Roma pareggia per uno a uno contro il Torino nella quinta giornata di Serie A. Come uno scherzo del destino al gol di Lukaku, il migliore dei suoi, risponde Zapata ex obiettivo di mercato dei giallorossi prima della virata su Big Rom. La partita raccconta di tanti lanci lunghi da parte della squadra di Mou e di Lukaku che battaglia, bellissima la partita nella partita con Buongiorno. Questo stile e un brutto campo condizionano la qualità dei giocatori più tecnici e piano piano Dybala si oscura. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca alla Roma che pregustava la terza vittoria consecutiva fra campionato e coppe.

Torino-Roma, la cronaca

Al 5’ pericoloso il Torino con un colpo di testa di Zapata, bravo Rui Patricio a respingere. Al 9’ risponde con la Roma: Dybala lanca Lukaku che calcia da fuori area e il pallone esce di poco. Al 35esimo tiro da fuori area di Radonjic, blocca Rui Patricio. Al 51esimo tiro di Zapata, attento il portiere giallorosso. Al 58esimo Roma ad un passo dal gol con il palo colpito da Cristante su cross di Spinazzola. Al 64esimo Spinazzola sorprende Bellanova e calcia subito per sorprendere il portiere leggermente fuori dai pali ma calcia male e Milinkovic para facilmente. Al 68esimo la Roma passa in vantaggio con Lukaku che vince il duello con Buongiorno e col mancino beffa Milinkovic-Savic. All’85esimo il pareggi del Torino con un colpo di testa di Zapata su punizione di Ilic.

Tabellino e pagelle

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Schuurs 6, Buongiorno 5,5, Rodriguez 6,5; Bellanova 6,5 (dall’85’ Pellegri s.v.), Ilic 6, Tameze 6 (dal 77’ Karamoh 6,5), Lazaro 5,5; Seck 6 (dal 77’ Sanabria s.v.), Radonjic 5,5 (dal 55’ Vlasic 5,5); Zapata 7. All.: Juric 6

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Llorente 6, N’Dicka 5; Kristensen 5,5, Cristante 6, Paredes 6, Spinazzola 6 (dall’87’ Belotti s.v.); El Shaarawy 6 (dal 70’ Zalewski 5,5), Dybala 5,5; Lukaku 7. All.: Mourinho 6

Marcatori: 85’ Zapata (T); 68’ Lukaku (R)

Ammoniti: Paredes (R), Kristensen (R)

Arbitro: Guida

I top e flop giallorossi

Lukaku 7: Perde tanti duelli con Buongiorno, ma vince quello decisivo che porta al gol. Imprescindibile per questa squadra.

Rui Patricio 6,5: Un bel riflesso su Zapata in avvio. Nulla può sul gol del colombiano.

Dybala 5,5: Non riesce ad entrare in partita. Un pò per il campo, un pò per la fisicità degli avversari.

N'Dicka 5: Errore mortale nel finale. Si perde Zapata che trova il pareggio.