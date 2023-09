Lazio-Monza 1-1: prima Immobile poi Gagliardini, vittoria casalinga rinviata per i biancocelesti

La Lazio pareggia per uno a uno contro il Monza all'Olimpico. La squadra di Sarri sblocca la partita con Immobile su rigore ma viene recuperata già nel primo tempo da Gagliardini. I biancocelesti pagano il doppio impegno campionato e Champions League, e questa sera all'Olimpico si mostrano stanchi e lenti. Poco lucido Luis Alberto e la squadra risente dei tanti, stranamente, errori del Mago sempre in campo in questo avvio di stagione. L'unica nota lieta è il ritorno al gol di Immobile (su rigore). Al triplice fischio rinviata ancora la prima vittoria casalinga per la Lazio che raccoglie il suo quarto punto in cinque partite.

Lazio-Monza, la cronaca

Al 12esimo rigore per la Lazio per fallo di Ciurria su Zaccagni. Dal dischetto va Immobile che spiazza Di Gregorio e porta avanti i biancocelesti. Al 36esimo il pareggio del Monza col gol di Gagliardini. Al 50esimo tiro da limite di Gagliardini che esce di poco. Al 54esimo ci prova Luis Alberto col destro, palla fuori. Al 57esimo Lazio vicina al raddoppio con un destro di Immobile che sbatte sul palo. Al 71esimo grande parata di Provedel che respinge un mancino velenoso di Colpani. Al 74esimo il portiere biancoceleste si ripete con ed evita il gol a Kyriakopoulos. Nel finale bravissimo Di Gregorio a recuparare all'errore di D'Ambrosio e in uscita a fermare Immobile troppo egoista.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 7; Marusic 5,5, Patric 6, Romagnoli 6, Hysaj 5 (dal 55’ Pellegrini 5,5); Guendouzi 5,5 (dal 55’ Vecino 5,5), Cataldi 6 (dal 76’ Rovella 5,5), Luis Alberto 5,5; Isaksen 5,5 (dal 55’ Felipe Anderson 5,5), Immobile 6,5, Zaccagni 6,5 (dal 76’ Pedro 5,5). All.: Sarri 5,5

Monza: (3-4-2-1): Di Gregorio 7; Izzo 5,5 (dal 69’ D’Ambrosio 5,5), Marì 6, Carboni 6; Ciurria 6 (dal 78’ Birindelli 6), Pessina 6, Gagliardini 7, Kyriakopoulos 6,5; Colpani 6 (dall’84’ Akpa Akpro s.v.), Mota 5,5 (dal 69’ Vignato 5,5); Colombo 6 (daall’84’ Maric s.v.). All.: Palladino 6,5

Marcatori: 12’ Immobile (L); 36’ Gagliardini (M)

Ammoniti: Rovella (L), Luis Alberto (L); Izzo (M), Mota (M)

Arbitro: Abisso

I top e flop biancocelesti

Provedel 7: Con due super interventi evita la sconfitta alla sua squadra. Ancora una volta il migliore.

Immobile 6,5: Ritrova il gol ma non basta. Troppo egoista nel finale quando poteva servire i compagni con Di Gregorio in uscita.

Zaccagni 6,5: Uno dei pochi a provarci. Ha il merito di guadagnarsi il calcio di rigore che sblocca la partita.

Hysaj 5: Male l’albanese saltato spesso e volentieri, non riesce ad opporsi a Ciurria.