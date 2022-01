Salernitana-Lazio 0-3: Tutto facile per Sarri all'Arechi. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio vince facilmente contro la Salernitana per 3 a 0. Tutto facile per la squadra di Maurizio Sarri che già dalle battute iniziali fa valere la sua netta superiorità. I biancocelesti accelerano nella prima fase dell’incontro e una volta avanti due a zero gestiscono a proprio piacimento i ritmi dell’incontro. Due però sono le note negative della Lazio al triplice fischio: l’infortunio muscolare di Pedro e la squalifica di Cataldi che salterà l’Atalanta.

Salernitana-Lazio, la cronaca

Strepitoso gol della Lazio al settimo. Luis Alberto batte veloce una punizione verso Milinkovic-Savic che di tacco al volo serve Immobile che batte Belec. Al 10mo la Lazio raddoppia sempre con Immobile che con un tap in facile mette in rete un cross di basso di Pedro. Al 36esimo Immobile va ad un passo dalla tripletta: l’attaccante laziale di testa colpisce la traversa ma il pallone pizzica la linea e non entra in porta. Nella ripresa la Lazio cala il tris con Lazzari che completa un contropiede letale ben orchestrato da Immobile e Felipe Anderson. Immobile sfiora il terzo gol personale di testa nel finale, ma è bravo Belec ad opporsi.

Tabellino e pagelle

Salernitana (3-5-2): Belec 6,5; Motoc 5, Delli Carri 5,5, Veseli 5, Kechrida 5,5, Obi 6 (dal 66’ Ruggeri 5,5), Di Tacchio 6, Schiavone 5,5, Ranieri 4,5 (dal 76’ Perrone s.v.); Gondo 6 (dall’82’ Vergani s.v.), Bonazzoli 6. All.: Colantuono 5,5.

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Hysaj 6, Patric 6, Luiz Felipe 6 (dall’83’ Vavro s.v.), Marusic 6 (dal 59’ Lazzari 7); Cataldi 6 (dal 59’ Leiva 6), Luis Alberto 6,5, Milinkovic-Savic 7,5; Pedro 6,5 (dal 40’ Felipe Anderson 6,5), Zaccagni 6 (dall’83’ Romero s.v.), Immobile 8. All.: Sarri 7.

Marcatori: 7’, 10’ Immobile (L), 66’ Lazzari (L)

Ammoniti: Schiavone (S), Ranieri (S); Luiz Felipe (L) Cataldi (L), Lazzari (L)

Arbitro: Abisso

I top e flop biancocelesti

Immobile 8: Quattro tiri verso la porta che sono: due gol, una traversa e un gran intervento di Belec. Cosa volere di più? Letale.

Milinkovic-Savic 7,5: Assist di tacco al volo per Immobile. Nel mezzo tante altre giocate super. Sontuoso.

Lazzari 7: Entra e sfrutta al massimo la sua qualità migliore: la velocità. Segna il terzo gol del match.

Zaccagni 6: Il “peggiore” della Lazio. Nel senso che contro la fragile difesa campana poteva fare di più.