Roma-Lecce: dove vedere la partita di Coppa Italia in tv e in streaming

Giovedì 20 genaio la Roma sfiderà allo Stadio Olimpico, ore 21:00, il Lecce (squadra di Serie B), negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il trofeo è un obiettivo concreto della proprietà americana che punta alla stella d'argento, riconoscimento che si guadagna alla 10ma Coppa Italia vinta, ad oggi in Italia in possesso soltanto della Juventus (14 Coppe Italia vinte). I Friedkin credono molto nel trofeo tanto da aver fatto un Tweet sulla caccia alla "Decima": "La caccia alla 10ma inizia. Segui la Roma che sfiderà alcuni top club d'Italia per vincere la Coppa Italia numero 10. La Roma sfiderà in settimana il Lecce negli ottavi di finale". Mourinho il trofeo lo ha vinto già una volta, nel 2010 proprio contro la Roma quando allenava l'Inter (1 a 0 firmato Milito), mentre l'ultimo successo giallorosso (in totale sono nove le Coppe Italia vinte dalla Roma) nella manifestazione risale alla stagione 2007/2008 (2-1 Mexes, Perrotta e Pelè) contro l'Inter di Mancini. La vincente della sfida Roma-Lecce, ai quarti affronterà la vincente di Inter-Empoli.

Roma-Lecce, le ultime di formazione

Mourinho attuerà diverso turnover per la partita contro il Lecce. In porta ci sarà ancora Rui Patricio, mentre in difesa torneranno Ibanez e Karsdorp. A completare il reparto Vina e Kumbulla. Out Smalling, squalificato Mancini. A centrocampo torna Cristante, con Sergio Oliveira, solo panchina per Veretout. In attacco riposa Abraham, con Shomurodov che avrà una possibilità da titolare. Sulla trequarti occasione per Carles Perez, insieme ad El Shaarawy e Mkhitaryan. Per l'armeno è ipotizzabile una staffetta con Zaniolo. Assente Lorenzo Pellegrini, infortunatosi nel riscaldamento della partita contro il Cagliari, il capitano giallorosso tornerà a disposizione dopo la sosta.

Baroni schiererà il suo Lecce con la formazione tipo quindi con l'attacco titolare formato da Coda-Strefezza-Rodriguez. In difesa capitan Lucioni, mentre in porta ci sarà l'ex Milan, Gabriel.

Roma-Lecce, le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Carles Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov. All.: Mourinho.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Rodriguez. All.: Baroni.

Roma-Lecce, dove vedere la partita

La partita di Coppa Italia Roma-Lecce, sarà visibile in chiaro su Mediaset su canale 5. La sfida fra Mourinho e Baroni sarà trasmessa anche in streaming su Mediaset Infinity, fruibile su pc, smartphone e tablet.