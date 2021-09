Roma Calcio Femminile, sconfitta netta contro il San Marino Academy

Non è andata come sperava la Roma Calcio Femminile la trasferta sul campo della San Marino Academy. Le ragazze di mister Galasso si sono dovute arrendere in maniera netta al San Marino, che sin dai primi minuti ha imposto la sua forza. La partita comincia male per la Roma CF, che dopo tre minuti si trova sotto per un gol di Menin, che raccoglie l'assist di Massa e deposita in rete da pochi passi. Il forcing delle padrone di casa continua e arriva anche il raddoppio, firmato d'autore da Fusar Poli che su punizione sorprende Casaroli e sigla il 2-0.

Non cambia la situazione nel secondo tempo, con la Roma CF che deve quasi sempre difendersi dal San Marino, che va vicino al tris con Massa (salvato sulla linea da Silvi) e Menin (traversa). Il 3-0 però arriva quando ormai la partita ha poco da dire. Al 32' del secondo tempo Marrone si invola sulla fascia e con un tiro-cross sorprende Casaroli. Le ragazze di Galasso cercheranno il riscatto la prossima settimana in casa contro il Cesena Femminile.

San Marino Academy - Roma CF 3-0 (3' Menin, 15' Fusar Poli, 32' Marrone)