Il Montespaccato sconfigge il Follonica e sale in vetta al girone E di Serie D

Altri tre punti e primato condiviso con Arezzo e San Donato per il Montespaccato, che guidato da Calì e Varriale vince davanti ai suoi tifosi contro il Follonica. L'avvio di partita è molto equilibrato, con il pressing alto del Follonica che sembra poter fare male al Montespaccato. La costruzione dal basso della squadra di casa però è più forte del pressing e dopo una bellissima uscita dalla difesa Tataranno pesca con un filtrante Calì solo davanti al portiere, e l'ex Roma non si fa problemi a siglare il vantaggio al 15' del primo tempo per il Montespaccato. Per il resto del primo tempo i padroni di casa fanno buona guardia e riescono a portare il vantaggio fino all'intervallo. Il Follonica è ancora più combattivo in inizio di secondo tempo e riesce a spaventare i padroni di casa da fuori.

Il Montespaccato però è sempre molto pericoloso quando riesce ad uscire in maniera pulita dalla difesa ed è così che al 6' del secondo tempo arriva il raddoppio. Calì è bravo a tenere viva l'azione a centrocampo e serve Varriale appena entrato, il classe '99 è inarrestabile in progressione e dopo aver saltato Bruni infila in diagonale la porta del Follonica per il 2-0. Gli ospiti cercano ancora di riversarsi in area avversaria, ma non riescono mai a sfondare l'organizzata difesa dei padroni di casa che trovano così la seconda vittoria di fila in campionato. La prossima settimana se la vedranno con i capolisti e favoriti del girone dell'Arezzo in una sfida molto interessante per gli equilibri del campionato.

Montespaccato - Follonica 2-0 (15' Calì, 51' Varriale)