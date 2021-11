Promozione Girone D, Sarnino: "Avremmo meritato di vincere"

Altalenta di emozioni nella partita dell'ottava giornata del Girone D del campionato Promozione fra Valmontone e Vivace Grottaferrata. La sfida è terminata col risultato di 3 a 3 con gli ospiti avanti 2 a 0 e rimontati dal Valmontone fino al 3 a 2 al 93esimo. Poi il pareggio della Vivace arrivato in extremis sull'ultimo pallone della partita. Sono gli stati d’animo vissuti dalla Promozione del Valmontone 1921 che ha impattato 3-3 nel match interno di ieri contro la Vivace Grottaferrata.

Le parole di Jacopo Sarnino

A segnare il momentaneo 3 a 2 del Valmontone è stato Jacopo Sarnino. L'esterno classe 2001 ha dichiarato: "Avremmo meritato di vincere per quello che si è visto. Ci abbiamo messo tanto carattere per rimontare un risultato che ad un certo punto sembrava compromesso. Purtroppo dopo averla ribaltata abbiamo subito la beffa all’ultimo minuto di recupero e la festa è stata rovinata”. La Vivace ha polemizzato sul gol del 2 a 2 del Valmontone nato con un proprio calciatore a terra per crampi. Sarnino spiega che l'avversario era rimastoa terra dopo un contrasto e non avendo subito colpi alla testa non c'era motivo di fermarsi. Per l'esterno si tratta del primo gol stagionale in prima squadra ed ecco la sua dedica: “Lo dedico a me stesso perché ho vissuto un periodo un po’ strano, ma sto cercando comunque di lavorare al massimo per ritagliarmi un po’ di spazio”.

Il calendario

Nel prossimo turno, che si giocherà di mercoledì 1 dicembre, il Valmontone sarà ospite del Torre Angela ultimo della classe che non ha ancora mosso la classifica dopo otto turni.