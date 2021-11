Pirotecnico 3 a 3 fra Valmontone e Grottaferrata

Fantastico tre a tre fra Valmontone e Vivace Grottaferrata nell'ottava giornata del Girone D del campionato Promozione Lazio.

La partita

La partita fra Valmontone e Vivace Grottaferrata è bella e ricca di colpi di scena. La sfida la apre Parroni che al quarto minuto porta in vantaggio la Vivace con un calcio di rigore. Il Valmontone prova a regire ma non trova il gol del pari. Il copione non cambia ad inizo ripresa e anzi la Vivace nel momento migliore dei padroni di casa trova in contropiede il momentaneo 0 a 2 sempre con Parroni. I padroni di casa accusano il colpo e la Vivace sfiora il terzo gol. In due minuti però dall'81esimo all'83esimo il Valmontone trova i gol del due a due, prima con Colaiori e poi con Barani. Al 93esimo il Valmontone trova l'incredibile 3 a 2 della rimonta con Sarnino appena entrato che al volo batte il portiere avversario. La gioia dei padroni di casa però dura poco, infatti al 95esimo la Vivace trova la rete che vale il pareggio con Panzera che di testa batte Provaroni e fissa il risultato sul 3 a 3 finale.

La classifica

Con questo pareggio il Valmontone sale a quota 13 punti, e mantiene un punto di vantaggio proprio sulla Vivace, 12.