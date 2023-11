Promozione, Girone D: i risultati della dodicesima giornata

Blinda il primo il Casal Barriera al termine della dodicesima giornata del Girone D del campionato Promozione laziale, battendo di misura l'Atletico Morena.

Che rimonta Falaschelavinio

Ad Ardea va in scena una clamorosa e super rimonta del Falaschelavinio che batte per tre a due l'Atletico Torrenova. Gli ospiti dopo appena 13 minuti si trovano avanti per due a zero con le reti di Bottoni e Pingaro. Prima della fine del primo tempo Cipriani accorcia le distanza. All'alba della rirpesa uno sfortunato autogol di Falcioni riporta il risultati in parità e al 60esimo Grillo trova la rete della rimonta e della vittoria per i padroni di casa.

Gli altri risultati

Il Casal Barriera supera per due a uno l'Atletico Morena. Goleada dello Sporting San Cesareo che travolge per 6 a 1 la Vis Subiaco. Paliano secondo dopo la vittoria contro l'Atletico Vescovio.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della dodicesima giornata del Girone D: