Roma Femminile-Fiorentina 2-1: Glionna gol e assist per superare la Viola

La Roma Femminile vince ancora e supera la Fiorentina per due a uno al Tre Fontane. All'Eur le campionesse d'Italia, reduci dal successo in Champions League contro l'Ajax, faticano ma trovano i tre punti contro le toscane. Dopo il superbo gol di Greggi la partita sembrava in discesa ma la Fiorentina trova subito il pari e mette in apprensione la retroguardia giallorossa. Dopo un primo tempo non perfetto, però le ragazze di Spugna tornano in campo con un appiglio diverso e dominano la seconda parte di gara sfiorando il gol più volte fino alla rete di Glionna (migliore in campo). Con questo successo la Roma arriva alla sosta per le nazionali da capolista con 9 vittorie in 9 partite.

Roma-Fiorentina, la cronaca

Primo tiro al 4’ di Longo, Ceasar blocca con facilità. Al 19esimo Roma vicina al vantaggio con un palo colpito direttamente da calcio di punizione da Giugliano. Al 24esimo giallorosse in vantaggio con un gol superlativo di Greggi che col mancino calcia da fuori area trovando un arcobaleno che si spegne all’incrocio. Al 29esimo il pareggio della Fiorentina con Longo che sfida e salta Minami, e col sinistro (deviato dalla giapponese sul palo interno) batte Ceasar. Al 32esimo ancora Longo pericolosa in contropiede, il suo destro esce largo di poco. Al 39esimo girata di Giacinti, blocca Baldi. All 44’esimo destro di Haavi, devia in corner Baldi. Al 55esimo ci riprova Greggi ma il suo tiro è centrale. Al 59esimo Roma vicina al raddoppio ma il tiro di Kumagai sbatte sul palo. Al 60esimo ecco il gol romanista con Glionna che rientra sul mancino e trova l’angolino sul secondo palo. All’81esimo rovesciata di Giugliano, brava Baldi a respingere. All’85esimo occasione per Haavi che di testa non batte Baldi.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6; Bartoli 5,5 (dal 63’ Di Guglielmo 6), Linari 6,5, Minami 5,5, Aigbogun 5,5; Greggi 7 (dal 92' Valdezate s.v.), Kumagai 6,5; Glionna 7,5 (dal 64’ Serturini 6), Giugliano 6,5, Haavi 5,5; Giacinti 6 (dall’81’ Feiersinger s.v.). All.: Spugna 6,5

Fiorentina (4-3-3-1): Baldi 6,5; Erzen 6 (dall'86' Agard s.v.), Georgieva 5,5, Tortelli 6, Faerge 6; Severini 6 (dal 78’ Parisi s.v.), Catena 6,5; Longo 7 (dal 64’ Mijatovic 6), Boquete 5,5, Johannsdottir 5,5 (dall'86' Toniolo s.v.); Kejan 5,5 (dal 64’ Lundin 6). All.: De La Fuente 6

Marcatrici: 24’ Greggi (R), 60’ Glionna (R); 29’ Longo (F)

Ammonite: Serturini (R)

Arbitro: Gasperotti

Le top e flop giallorosse

Glionna 7,5: Gran gol e assist. Coglie al meglio l’occasione concessa dal mister Spugna di partire dal 1’ vista l’assenza di Viens.

Greggi 7: Il gol del momentaneo 1-0 è una perla balistica. Oltre al gol mette in campo la solità quantità.

Linari 6,5: La migliore del pacchetto difensivo della Roma. Mette una pezza quando serve e alla sbavature delle compagne.

Minami 5,5: Non perfetta oggi la giapponese. Troppo morbida (e sfortunata) sul gol di Longo. Cresce col passare dei minuti ma non brilla particolarmente.