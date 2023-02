Promozione, Girone B: i risultati della diciannovesima giornata

Settebagni e Amatrice prime due forze del Girone B del campionato Promozione chiuderanno la diciannovesima giornata che nel frattempo ha visto risultati e colpi a sorpresa.

San Basilio in trasferta

Arrivano i tre punti in trasferta per il Real San Basilio nell'extratime. In pieno recupero infatti il Real San Basilio vince per due a uno contro il Nomentum. Dopo il gol di Ruggiero il gol vittoria al Centro Sportivo di Leprignano arriva al 92esimo portando la firma di Cerbaro. Tre punti importanti per gli ospiti che salgono a quota 34 punti.

Gli altri risultati

Lo Sporting Montesacro si aggiudica il derby contro il Futbol vincendo per tre a due. Colpo salvezza per il Bf Sport che batte in trasferta il Passo Corese per due a zero.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 19esima giornata del Girone B