Promozione, Girone D: i risultati della diciannovesima giornata

La diciannovesima giornata del Girone D del campionato Promozione vede continuare la marcia trionfale del Valmontone che non si ferma e passa anche in casa del Rocca Priora RdP

Sempre Valmontone

Il Valmontone batte per tre a zero il Rocca Priora RdP. Al Montefiore sblocca subito la partita Colaiori, che dopo appena un minuto sfrutta un errore della difesa castellana e a porta vuota insacca l'uno a zero. La risposta del Rocca Priora RdP non tarda ad arrivare ma Raileanu è bravo a volare sulla sua sinistra e deviare in corner. Ad inizio ripresa bell'azione del Valmontone da destra a sinistra e conclusa con la rete di Colaiori che da pochi passi non sbaglia e fa due a zero. Il terzo gol giallorosso porta la firma di Fiorini che punta e salta l'avversario e colpisce il portiere calciando sul primo palo.

Gli altri risultati

La Bi.Ti. sbanca Bellegra per due a zero, mentre l'Atletico Morena resta secondo in classifica grazie alla vittoria casalinga per tre a zero contro la Vivace Grottaferrata.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 19esima giornata del Girone D