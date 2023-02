Promozione, Girone A: i risultati della diciannovesima giornata

Vittorie casalinghe per Aranova e Romulea nella diciannovesima giornata del Girone A del campionato Promozione. Le due formazioni allungano in vetta alla classifica.

L'Aranova vince il big match

L'Aranova fa suo il big match della 19esima giornata del Girone A. A Le Muracciole la formazione di casa supera per due a uno il Grifone (terzo in classifica in attesa del Tolfa). Le due squadre vanno all'intervallo sullo zero a zero ma ad inizio ripresa Catracchia porta avanti i suoi. Al 20esimo il pari del Grifone che porta la firma di Rocchi glaciale dal dischetto. La sfida viene decisa al 85esimo dal solito Monteforte che sempre su calcio di rigore non sbaglia, regalando ai rossoblu tre punti pesanti.

Gli altri risultati

Vince per due a uno, gol di Dipilato e Ammassari, la Romulea al Campo Roma contro il Canale Monterano. Caduta in trasferta dell'Ottavia che perde per due a zero contro il Fregene Maccarese.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 19esima giornata del Girone A: