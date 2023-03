Promozione, Girone A: i risultati della ventunesima giornata

Squadra in casa

Squadra in casa Aranova

Al termine della ventunesima giornata del Girone A del campionato Promozione, vetta solitaria per l'Aranova che vince la sua partita e approfitta della caduta della Romulea.

Tris Aranova

L'Aranova è capolista solitaria del campionato. La formazione rossoblu infatti schianta la DuepigrecoRoma con un netto tre a zero. Dopo l'autogol di De Franco al 32esimo, sale in cattedra Italiano. Il numero nove della formazione di Di Curzio prima fa due a zero al 35esimo e poi nella ripresa chiude i conti siglando il 3 a 0 con la sua personale doppietta.

Gli altri risultati

Colpo grosso del Grifone che passa per uno a zero sul campo della Romulea. Poker dell'Ottavia in trasferta sul campo della Nuova Pescia Romana. Vince il Carbognano la sfida salvezza contro l'Ostiense.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro dei risultati della 21esima giornata del Girone A