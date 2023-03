Promozione, Girone D: i risultati della ventunesima giornata

Nella ventunesima giornata del Girone D del campionato Promozione si registra l'ennesima vittoria del Valmontone con i giallorossi che allungano ancora in classifica sulla seconda, l'Atletico Morena.

Poker del Valmontone

Il dominio del Valmontone si dimostra anche contro l'Atletico Lodigiani con i giallorossi che si impongono per 4 a 1. Al 4' passa avanti l'Atletico Lodigiani: calcio di punizione per il colpo di testa vincente di Bokri che beffa Raleanu non perfetto in uscita. Risposta immediata però del Valmontone che trova il pareggio al 7' con Tartaglione che su corner di Renzi di testa fa 1-1. Al minuto 26 il sorpasso giallorosso: azione corale della formazione con Romagnoli che serve Gallaccio che dentro l'area col sinistro fulmina il portiere. Al 31esimo numero di Renzi che scappa via ad un avversario e mette in mezzo per Gallaccio che viene anticipato dal difensore che fa un clamoroso autogol. Al 60esimo l'arbitro assegna un rigore per fallo su Sganga al Valmontone. Dal dischetto va Gallaccio che non sbaglia mettendo a segno il suo gol numero 18 in 21 giornate.

Gli altri risultati

L'Atletico Morena frena in casa contro il Paliano (1-1). Lo Sporting Ariccia vince contro l'Atletico Lariano per due a zero. Il Bellegra batte per 3 a 1 il Rocca Priora RdP.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 21esima giornata