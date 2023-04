Promozione, Girone A: i risultati della venticinquesima giornata

Nella venticinquesima giornata risultati importanti per il finale di stagione sia per quanto riguarda le zone alte della classifica e per il salto in Eccellenza sia per la zona salvezza.

Aranova pokerissimo

L'Aranova schianta per cinque a due l'Ostiense. La formazione di casa sblocca la partita con Catracchia al 27esimo e allunga con Perocchi poco dopo. Ad inizio ripresa accorcia le distanze Di Camillo ma nel secondo tempo si scatena Monteforte. Il 10 dell'Aranova sigla la sua personale tripletta (un gol su rigore) e indirizza il match. Di Beretta il momentaneo 3-2.

Gli altri risultati

Il Grifone vince lo scontro diretto d'alta quota contro l'Ottavia per due a uno difendendo il terzo posto in classifica. Vittoria della DuepigrecoRoma che supera per tre a zero il Santa Marinella.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 25esima giornata