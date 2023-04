Promozione, Girone D: i risultati della venticinquesima giornata

Al termine della venticinquesima giornata del Girone D del campionato Promozione è festa per il Valmontone che conquista con cinque giornate di anticipo l'aritmetica certezza della vittoria del campionato e quindi del salto in Eccellenza.

Poker giallorosso

Il Valmontone batte per quattro a zero la Virtus Roma e conquista la partita, il campionato e l'Eccellenza visto il pareggio dell'Atletico Morena. A Tor Bella Monaca i giallorossi passano in vantaggio all'11esimo con Gallaccio che sfrutta un pasticcio della difesa e col destro fulmina il portiere. Al 17esimo raddoppio giallorosso con Manuele Sganga che fa partire un sinistro perfetto rasoterra dal limite dell'area. Il Valmontone dilaga nel primo tempo: al 23esimo Gallaccio al volo fa 3-0, al 25esimo Romagnoli si guadagna un calcio di rigore che Gallaccio non sbaglia e fa la sua tripletta (22esimo gol in stagione).

Gli altri risultati

L'Atletico Morena si ferma per zero a zero in casa contro la De Rossi. Ne approfitta la Bi.Ti che sale al secondo posto battendo per quattro a uno il Velletri con i gol di Fanasca (doppietta), Scacchetti e Maggio.

Tutti i risultati

