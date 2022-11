Promozione, Girone B: i risultati della quinta giornata

Termina la quinta giornata del Girone B col Settebagni nuova capolista con undici punti. Primo posto condiviso insieme al Poggio Mirteto di mister Domenici.

Cade il Real San Basilio

Il Real San Basilio cade per tre a uno in casa dell'Amatrice. Al Tilesi sono Cavallari e Fiscaletti (doppietta) a domare la neopromossa. Qualche rimpianto per gli ospiti che sprecano tante occasioni da gol fra cui un calcio di rigore sbagliato. La sfortuna non assiste il Real San Basilio che colpisce pure una traversa.

Gli altri risultati

Il Settebagni batte per tre a due l'ASA in trasferta salendo al primo posto insieme al Poggio Mirteto fermato in trasferta sul pareggio da Nomentum. Caduta fragorosa del Bf Sport sconfitta fuori casa per cinque a zero dallo Sporting Montesacro.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della quinta giornata del Girone B