Quarto posto e Conference League: la Lazio c'è La Lazio terza in campionato è in piena corsa per un posto in Champions League ed è fra le favorite per vincere la Conference League

La Lazio come poche volte negli ultimi anni ha la possibilità di concludere una stagione da incorniciare. I biancocelesti arrivati a questo punto hanno tutte le carte in regola per arrivare fra le prime quattro e dunque in Champions League ma anche e soprattutto di vincere un trofeo, la Conference League.

In Serie A la Lazio c’è eccome. Gli uomini di Sarri sono usciti dal Maradona con i tre punti pieni andando oltre le ben più rosee aspettative dei più ottimisti. Non l’ha fatto alzando le barricate contro la prima in classifica e destinata a vincere lo scudetto, ma l’ha fatto con scrupolo, attenzione e giocando una gran partita. Si un gran partita difensiva perché si può difendere con testa, con organizzazione e con tattica e Sarri ci è riuscito. La carta Vecino si è rivelata vincente. Oltre al gol l’uruguagio ha dato equilibrio e fisicità al centrocampo della Lazio e ha accompagnato tutta la fase di non possesso studiata dal tecnico: le mezzali (Luis Alberto-Milinkovic) in uscita sui difensori che portavano palla, gli esterni a ripiegare, i terzini aggressivi e perfetti con Kvaratskhelia (la miglior ala del campionato) e Lozano, Immobile perfetto su Lobotka sparito dal match. Una vittoria cercata e voluta dalla Lazio che si erge al terzo posto della classifica a battagliare con le milanesi, la Roma che ha fatto fuori la Juve (oltre la penalizzazione) e l’Atalanta (distante a -6).

Nonostante qualche passo falso, vedi Empoli o Fiorentina (punti preziosi persi) e qualche inciampo in Europa, la retrocessione in Conference League ha aperto le strade alla Lazio per un titolo. La terza coppa targata Uefa infatti è ampiamente alla portata dei biancocelesti. La Lazio è la squadra più forte restata in lizza per il trofeo, Villareal, Fiorentina e West Ham non le sono superiori. Snobbare la coppa sarebbe un grave errore per i biancocelesti che hanno la concreta possibilità di tornare a vincere un trofeo europeo dopo la Supercoppa Europea del 1999.

Rosa adatta per campionato e Conference League (un vice Immobile sarebbe servito comunque), un bel gioco offensivo e difensivo. Sì, la Lazio può fare una doppietta di spessore.