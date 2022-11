Lazio retrocessa in Conference League: la reazione social dei tifosi

Amarezza infinita a Formello dopo l'eliminazione della Lazio dall'Europa League con la retrocessione in Conference League. Lo scivolone nella "copap dei perdenti" definita così da Tare ha fatto impazzire il web con i tifosi romanisti che non aspettavano altro di vedere i tifosi laziali misurarsi nella coppa alzata da Pellegrini a Tirana nella scorsa stagione.

L'Olimpico in festa

All'Olimpico i tifosi della Roma hanno iniziato "festeggiare" al retrocessione della Lazio in Conference League prima del fischio d'inizio di Roma-Ludogorets visto che la squadra di Sarri era impegnata nel pomeriggio. Al triplice fischio a Rotterdam un boato ha scosso l'Olimpico. Festeggiamenti e cori da parte dei giallorossi che sulle note di Never Going Home di Kungs hanno cantato: "La Roma sì, la Lazio no" modificando il coro della vittoria della Conference League a Tirana contro il Feyenoord.

Gli sfottò

Fra i personaggi del mondo Lazio più tirati in mezzo nei meme del web c'è Paolo Di Canio. L'ex attaccante laziale infatti è ripreso nelle posizioni più divertenti mentre guarda la classifica del girone della "sua Lazio" retrocessa nella competizione dei "salmonari". E ancora "Sono proprio curioso di sapere che dirà Di Canio nel post partita della Lazio in Conference League contro una squadra di becchini" o "E mo chi glielo dice a Di Canio?". Questo l'augurio di un tifoso romanista "Divertitevi: è una coppa affascinante e seria. Sarete tra le favorite per la vittoria finale, ma non potrete festeggiare nessun successo dopo la valanga di fesserie che avete detto per mesi". Poi "Finalmente, dopo anni di delusioni, l'Italia va forte in Europa Napoli, Milan, Inter in Champions League Roma, Juve in Europa League Fiorentina in Conference League, Lazio in Scuciamojela sinnò me moro League". Infine "La coppa che gioca Zaccagni è de Zaniolo".

Molto autocritica invece da parte dei tifosi della Lazio: "Meritatamente fuori", "La domanda delle domande: perchè ogni anno lottiamo per entrare in Europa League se poi usciamo sempre ai gironi?".

La coppa dei perdenti

Un boomerang le parole di Tare. Il dirigente della Lazio aveva dichiarato poco meno di un mese fa che "la Conference League è la competizione dei perdenti, non ha valore". Ed ecco che ora la sua squadra gioca da favorita quella competizione. "Che bello, sono la squadra favorita e in caso di vittoria non possono festeggiare" scrivono su twitter i tifosi giallorossi. Ma il colpo da 90 lo cala Mourinho nel post partita accendendo il derby in programma domenica: "Lazio in Conference League? Ora è la favorita. Magari al signor Tare non piace ma Sarri e la squadra sono ad un livello tale per vincerla".