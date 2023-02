Sorteggio Conference League: l’avversario della Lazio agli ottavi

Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della Conference League. La Lazio, è arrivata a questo punto dopo della coppa dopo la retrocessione dall’Europa League e dopo aver eliminato il Cluj, grazie ad un gol di Immobile, nei play off.

Lazio-AZ Alkmmar

Agli ottavi di Conference League, la Lazio sfiderà gli olandesi dell'AZ Alkmaar. Evitate West Ham e Villareal, le più pericolose. La partita di andata si giocherà allo Stadio Olimpico martedì 7 marzo. L’anticipo al martedì è dovuto perché anche la Roma sarà in scena all’Olimpico per gli ottavi di Europa League. Per le regole Uefa, viene data precedenza all’EL e visto che non è possibile giocare due partite nello stesso stadio due giorni consecutivi, la sfida della Lazio è stata anticipata. Il ritorno si giocherà giovedì 16 marzo a. Nel doppio confronto non saranno validi i gol in trasferta. In caso di risultato di parità l’incontro si deciderà ai supplementari ed eventuali rigori.

Gli ottavi di finale

Di seguito il quadro completo dei sedicesimi di finale di Conference League

Larnaca-West Ham

Fiorentina-Sivasspor

Lazio-Az Alkmaar

Basilea-Bratislava

Anderlecht-Villareal

Sheriff-Nizza

Gent-Basaksehir

Lech Pozna-Djurgardens