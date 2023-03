Roma-Juventus 1-0: Mancini fa impazzire l'Olimpico! Espulso Kean. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma vince per uno a zero contro la Juventus. Decide la partita dell'Olimpico un gran gol dalla distanza di Mancini che non lascia scampo a Szczesny. La Roma gioca una partita attenta, un pò troppo rinunciataria nel primo tempo quando Mou lascia in panchina sia Abraham che Belotti. Dopo il gol i giallorossi prendono fiducia e con bravura e fortuna portano a casa tre punti d'oro per la corsa alla Champions League. Mancini non solo trova il gol vittoria ma fa espellere pure un ingenuo Kean. Roma quarta in classifica con 47 punti.

Roma-Juventus, la cronaca

Al 4’ deviazione di Vlahovic da punizione, Rui Patricio blocca. Al 27esimo Dybala dalla sua mattonella preferita rientra sul sinistro chiamando all’intervento un attento Szczesny. Al 42esimo tiro dalla distanza di Locatelli, parata facile per Rui Patricio. Al 44esimo bel riflesso di Rui Patricio che col palo sventa un colpo di testa di Rabiot da posizione ravvicinata. Al 53esimo Roma in vantaggio con un bolide dalla distanza di Mancini. Al 59esimo Cuadrado direttamente su calcio di punizione colpisce il palo esterno. Al 74esimo traversone di Pellegrini per Smalling che colpisce di testa, bravo Szczesny a intervenire. Al 78esimo Di Maria ci prova dalla distanza, bravo a deviare in corner Rui Patricio. Da calcio d’angolo altro legno della Juventus che sfiora il pareggio. Appena entrato Kean rifila un calcio a Mancini e l'arbitro estrae il cartellino rosso. Nel finale di recupero occasione Juventus ma il tiro di Danilo è preda di Rui Patricio.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 7,5, Smalling 6,5, Ibanez 7; Zalewski 5,5 (dal 64’ Karsdorp 6), Cristante 6,5, Matic 6,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 5,5 (dall'86' Belotti s.v.), Wijnaldum 5,5 (dal 73’ Bove 6); Dybala 6,5 (dal 73’ Abraham 6). All.: Mourinho 7

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Danilo 6, Bremer 6, Alex Sandro 6 (dal 46’ Bonucci 6); Cuadrado 6 (dal 90' Kean 3.), Locatelli 5,5 (dal 77’ Paredes s.v.), Fagioli 5,5 (dal 59’ Chiesa 6,5), Rabiot 6, Kostic 6,5 (dal 77’ Pogba 6); Di Maria 6,5, Vlahovic 5. All.: Allegri 5,5

Marcatori: 53’ Mancini (R)

Ammoniti: Matic (R), Cristante (R), Spinazzola (R); Locatelli (J)

Espulsi: Kean (J)

Arbitro: Maresca

I top e flop giallorossi

Mancini 7,5: Partita da vero gladiatore del 23 giallorosso. Sigla il gol vittoria e fa espellere Kean. MVP.

Ibanez 7: Perfetto il difensore brasiliano che non sbaglia nulla.

Rui Patricio 6,5: Si riscatta dopo Cremona con parate importanti.

Pellegrini 5,5: Altra prova deludente del capitano giallorosso che non riesce a cambiare marcia.