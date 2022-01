La Rever Roma cade in casa contro il Crotone Femminile

Serie C femminile Girone C

La Rever Roma perde per 2 a 0 in casa al Campo Bisceglie contro il Crotone Femminile, partita valida per la 14esima giornata del Girone C del campionato di Serie C femminile.

La partita

Il primo tempo si rispecchia equilibrato con le due squadre che non schiodano il punteggio dallo zero a zero iniziale. L'equilibrio si rompe al 64esimo con il gol di Angela Cinquegrana, classe 2005. All'84esimo invece arriva il gol della sicurezza delle calabresi firmato De Leonardis (classe 2001).

La classifica

La Rever Roma resta ferma a quota 8 punti, con una partita da recuperare. Il Crotone di Cimicata invece interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive e si porta a 19 punti, a +7 dalla zona playout.