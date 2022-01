Chieti inarrestabile, cade anche la Res Roma

Serie C femminile Girone C

Contro il Chieti arriva la prima sconfitta stagionale per la Res Roma. Alla Linkem Arena infatti, le capitoline cadono per due a uno nella partita valida per la 14esima giornata del Girone C del campionato femminile di Serie C.

La partita

La sfida fra le prime due della classe è avvincente. Fra le capitoline la più pericolosa è Claudia Palombi che sfiora pure il gran gol in mezza rovesciata col pallone che esce di poco. Nonostante le tante occasioni, il primo tempo termina sullo zero a zero. Nella ripresa sblocca l'incontro il Chieti con un tiro dalla distanza di Carnevale che si spegne alle spalle di Maurilli incolpevole. Capitan Nagni e Palombi creano altre clamorose palle gol, ma nel momento migliore della Res il Chieti colpisce per la seconda volta con Giulia Di Camillo. Il forcing della Res porta al gol di Palombi nel finale quando ormai non c'è più tempo per recuperare.

Fabio Lommi, club manager della Res Roma, al termine dell'incontro ha dichiarato: "Onore agli avversari e complimenti alle nostre ragazze che hanno disputato una gran gara che di certo non meritavano di perdere".

La classifica

Con questo successo, al netto dei rinvi e della partite da recuperare, la Res resta ferma al secondo posto con 32 punti. Davanti c'è il Chieti a quota 42.