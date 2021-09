Il Grifone batte in amichevole il Futbol Montesacro

Vince per 3 a 2 il Grifone Roma VIII contro il Futbol Montesacro. Man of the match Andrea Sola con una doppietta. Prossimo appuntamento la Coppa Italia contro l'Eur Torrino

Il Grifone Roma VIII supera in amichevole il Futbol Montesacro per 3 a 2. Partita avvincente fra le due squadre impegnate entrambe nel campionato di Promozione, anche se appartenenti a gironi diversi.

La partita

La partita vede subito il Grifone premere sull'acceleratore e passare in vantaggio con Sola che supera il portiere in uscita e deposita in rete il gol del vantaggio. Le occasioni per andare ancora in gol non mancano al Grifone, che infatti trova il raddoppio prima della fine del primo tempo. Il marcatore è Tajarol che da fuori area di precisione realizza la rete del 2 a 0. Nella ripresa però degli errori difensivi, permettono al Montesacro prima di riaprire il match e poi di pareggiare, dal dischetto, con Fiorentini autore di una doppietta. La reazione del Grifone passa dal tandem Tajarol-Sola. Il primo inventa ed il secondo finalizza con un gran tiro di sinitro al volo che non lascia scampo al portiere avversario. E con questo gran gol si chiude l'amichevole con la vittoria del Grifone.

Il calendario del Grifone

Il Grifone Roma VIII farà il suo debutto stagionale in Coppa Italia domenica 19 settembre. L'avversario nel primo turno di coppa sarà in trasferta sul campo dell'Eur Torrino. Il Grifone inserito nel girone C del campionato Promozione, farà il suo esordio in campionato il 3 ottobre, in casa contro il Palocco.