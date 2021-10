Il Castrum vince il Derby.: decide una doppietta di Gatta

Il Castrum Monterotondo si aggiudica il Derby battendo in trasferta in Nomentum per 2 a 1.

La partita

Il Castrum parte subito forte e sblocca il Derby con Matteo Gatta. Il centravanti è l'autore anche del secondo gol che arriva al 25esimo e che porta il Castrum all'intervallo col doppio vantaggio. Nella ripresa il Nomentum accorcia le distanze ma il risultato non cambia più e il Castrum fa suo il Derby.

Il calendario

Nella seconda giornata del campionato di Promozione, il Castrum ospiterà la Zena. Il Nomentum andrà in trasferta contro il Guidonia.