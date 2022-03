Bi.Ti.Calcio-Virtus Roma 0-0: Pareggio con polemiche a Marino

Termina zero a zero la sfida di Marino fra i padroni di casa del Bi.Ti.Calcio e la Virtus Roma. Il pareggio ha il gusto amaro per il Bi.Ti. che sui social si scaglia contro le decisioni dell'arbitro.

La partita

Il Bi.Ti.Calcio fa la partita dalle prime battute e crea diverse occasioni da gol. La formazione di casa migliora nella ripresa sfruttando in maniera migliore le corsie esterne ma il risultato non si sblocca. Anche per delle decisioni dell'arbitro che hanno scatenato le polemiche del Bi.Ti.

Il Bi.Ti. contro l'arbitraggio

Il Bi.Ti. si lamenta per due interventi dell'arbitro. Il primo riguarda un calcio di rigore non concesso, perchè visto dal direttore di gara fuori area. Il secondo per un gol annullato. Queste le parole del club: "Difficile dire se quello di oggi è un punto da accettare in maniera positiva ( considerando le innumerevoli assenze ) o se recriminare per quanto ci è stato tolto da decisioni incomprensibili del direttore di gara e dagli assistenti (1 rigore diventato punizione fuori area e 1 gol annullato per un fuorigioco inesistente".

La classifica

Con questo pareggio il Bi.Ti.Calcio sale a quota 32 punti, Virtus Roma a 14.