Squadra in casa Bellegra

Il Bellegra 1962 vince in casa per due a zero contro la Virtus Roma.

La partita

Il Bellegra si impone di forza contro la Virtus Roma. A sbloccare la partita ci pensa Perpaolo. Chude i conti della partita il gol dell'attaccante Gabriele Cera.

La classifica

Il Bellegra balza a metà classifica a quota nove punti. Resta penultima con un punto la Virtus Roma.