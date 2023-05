Serie A2, la Stella Azzurra batte la Mokambo Chieti e centra la salvezza matematica

Squadra in casa

Squadra in casa Stella Azzurra Roma

La Stella Azzurra Roma conquista la salvezza diretta nel campionato di Serie A2 di basket maschile e lo fa senza passare per i playout. La vittoria ottenuta sulla Caffè Mokambo Chieti dalla compagine nerostellata sancisce la permanenza nel prossimo campionato della Lega Nazionale Pallacanestro.

In seguito alla retrocessione della scorsa stagione, il cambio estivo di guida tecnica con coach Luca Bechi, ha portato la Stella Azzurra Roma al miglior risultato nella sua storia recente (dopo il periodo degli anni 70-80) in Serie A2.

La partita (Fonte Ufficio Stampa Chieti Basket) - La Stella Azzurra parte subito forte, andando a segno con Wilson e Innocenti dalla lunga distanza e con un comodo lay up di Ferrara (8-0 dopo poco meno di 3 minuti). Spizzichini accorcia a cronometro fermo ma Innocenti e Wilson dalla lunetta sottolineano l’avvio shock degli abruzzesi (12-2 dopo 4 minuti di gioco). Serpilli va a segno per gli abruzzesi ma la bomba di Pugliatti costringe coach Rajola al timeout a 05:25 dal primo minibreak (15-4).

Serpilli colpisce dalla lunga distanza, Givens risponde dalla media: al giro di boa del primo quarto, il parziale è di 17-7. Ferrara realizza da sotto ma la Mokambo, con Ancellotti e Serpilli, prova a rientrare in gara: coach Bechi chiama timeout a 03:03 dal termine del primo quarto (19-11). Wilson va a segno in penetrazione ma la Mokambo inizia a stringere le maglie in difesa e, grazie al duo Mastellari-Bartoli, si riporta ad un possesso di svantaggio ad un minuto dal termine del primo periodo (21-18).

Nel finale del quarto si abbassano le percentuali di entrambe le squadre e, dopo la bomba di Wilson, il risultato del primo quarto si attesta sul 24-18. La gara riparte con rinnovata intensità: la Mokambo prova a rientrare con Ancellotti, Reale e la bomba di Mastellari, Roma risponde con i suoi senatori Giachetti e Wilson: dopo 3 minuti di gioco, il parziale è di 30-25.

Jackson prova a portarsi il peso offensivo dei biancorossi sulle spalle, Roma risponde con i centimetri di Givens e Ferrara: a 04:27 dalla pausa lunga, il parziale è di 34-30. Givens continua ad essere un fattore, la Mokambo è poco precisa in fase offensiva: a 03:10 dalla pausa lunga, il parziale è di 40-33. La gara prosegue con Chieti che prova ad accorciare e Roma che è lesta a rispondere colpo su colpo alle offensive teatine: ad 1 minuto da fine quarto, il parziale è di 44-37.

La tripla di Pugliatti fa arrestare al ventesimo il punteggio sul 47-37. La Stella continua a tenere il piede pigiato sull’acceleratore, toccando il massimo vantaggio dopo meno di 2 minuti di gioco (51-37). Serpilli realizza da oltre l’arco ma Innocenti risponde dalla lunetta: dopo 3 minuti di gioco, il parziale è di 53-40. Il canestro di Pugliatti dalla media forza coach Rajola al timeout a 06:29 dalla pausa lunga (55-40). La Mokambo non riesce a trovare la quadra in fase offensiva e Roma, con un Pugliatti in stato di grazia, banchetta sulla difesa teatina: a 03:45 dall’ultimo mini break, il parziale è di 63-44.

I capitolini arrivano anche sul +20, la Mokambo prova a rispondere d’orgoglio con Serpilli e così, al trentesimo, il parziale è di 73-57. Bartoli realizza da oltre l’arco per provare a rimettere i suoi in partita ma una magia di Wilson ed un tocco da sotto di Nikolic riportano Roma sul +17 con conseguente timeout di coach Rajola dopo 1 minuto e mezzo di gioco (77-60). I tentativi di rimonta della Mokambo vengono prontamente ribattuti dalla difesa capitolina: a 5 dal termine, il parziale è di 86-69. Gli ultimi 5 minuti sono di pura accademia: allo scoccare della sirena finale, il tabellone recita

92-76.

Il tabellino di E-Gap Stella Azzurra Roma - Caffè Mokambo Chieti 92-76 (24-18, 23-19, 26-20, 19-19)



E-Gap Stella Azzurra Roma: Duane Wilson 23 (6/9, 3/8), Fabrizio Pugliatti 17 (4/5, 3/6), Emmanuel Innocenti 13 (3/3, 1/4), Jacopo Giachetti 13 (5/8, 1/4), Samuel jamal Givens 11 (4/7, 0/0), Matteo Ferrara 6 (3/6, 0/0), Lazar Nikolic 4 (2/4, 0/2), Alberto Chiumenti 4 (2/2, 0/0), Francesco Rapini 1 (0/0, 0/0), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/0), Matteo Visintin 0 (0/1, 0/0), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 33 12 + 21 (Matteo Ferrara 6) - Assist: 14 (Samuel jamal Givens 4)



Caffè Mokambo Chieti: Michele Serpilli 19 (4/6, 2/5), Saverio Bartoli 13 (4/5, 1/4), Martino Mastellari 13 (2/3, 3/6), Andrea Ancellotti 10 (4/8, 0/0), Darryl Jackson 8 (1/1, 2/6), Terrence Roderick 7 (1/4, 0/4), Gabriele Spizzichini 2 (0/1, 0/1), Elhadji Thioune 2 (1/1, 0/0), Thomas Reale 2 (1/1, 0/2), Riccardo Febbo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 16 - Rimbalzi: 23 7 + 16 (Andrea Ancellotti 7) - Assist: 12 (Martino Mastellari, Terrence Roderick 3)