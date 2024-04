Playoff, Roma cade a Venezia: martedì al Palazzetto dello Sport la sfida decisiva

La Oxygen Roma Basket ci prova e combatte ma si deve arrendere contro la Reyer Venezia: le capitoline pagano la stanchezza e non riescono nell'impresa di espugnare il Taliercio, la squadra di coach Mazzon si aggiudica così gara uno dei quarti di finale dei playoff.

LA PARTITA

La Oxygen approccia nel migliore dei modi la gara, in difesa si chiude molto bene mentre in attacco riesce a trovare gli spazi giusti per colpire. I due falli di Matilde Villa e la bomba da tre di Kalu fanno sognare le romane. La Reyer però, dopo i primi difficili minuti, si sblocca grazie alle sue stelle Kuier e Shepard: la terna arbitrale annulla un canestro molto dubbio sulla sirena di Czukor, il primo quarto così termina 19-14.

Nei secondi dieci minuti di gioco le padrone di casa mettono le distanze, Roma fatica a trovare la via del canestro. Kuier da tre punti è praticamente perfetta, la squadra di coach Di Meglio deve quindi reagire al pesante parziale e si affida al duo Dongue-Kalu. La bomba sulla sirena di Czukor questa volta è valida, si va all'intervallo sul punteggio di 36-25. Al rientro in campo le due squadre danno spettacolo mettendo in scena un quarto molto dinamico e divertente.

Villa si sveglia dal torpore e realizza ben 9 punti, Roma risponde soprattutto con Romeo e Kalu: dopo 30 minuti di gioco il tabellone luminoso indica il punteggio di 64-42. Nell'ultimo quarto Venezia mette in cassaforte il risultato grazie alle triple di Held e capitan Pan. La Oxygen però non si arrende tanto facilmente e cerca in tutti i modi di rimanere aggrappata al risultato, Kalu (18 punti e 4 assist) è veramente l'ultima a mollare. Al Palasport Taliercio gara 1 dei quarti di finale dei playoff termina 85-63.

COACH DI MEGLIO:

Coach Vincenzo Di Meglio: “Quando Venezia è sul pezzo diventa difficile per chiunque. Loro hanno grandi giocatrici che ci hanno messo in difficoltà, noi abbiamo provato a fare la nostra partita. Abbiamo pagato un po’ la stanchezza dopo quattro partite in dieci giorni, peccato per il punteggio troppo ampio. Adesso in vista di gara due ci prendiamo qualche giorno di riposo. Non vogliamo sfigurare davanti ai nostri tifosi, sarebbe un peccato finire l’anno con una brutta sconfitta al Palazzetto. Proveremo a mettere in difficoltà Venezia con le armi che abbiamo”.



IL TABELLINO

Umana Reyer Venezia - Oxygen Roma Basket 85-63 (19-14, 36-25, 64-42, 85-63)

Umana Reyer Venezia: Logoh 2, Berkani 9, Gorini 2, Villa 9, Nicolodi 1, Pan 8, Meldere 3, Makurat, Held 15, Cubaj, Fassina 5, Santucci, Shepard 13, Kuier 18, D’Este, Franchini.

Coach: Mazzon.

Oxygen Roma Basket: Romeo 3, Dongue 14, Cupido 4, Natali, Bongiorno, Scarsi, Czukor 11, Sventoraite 10, Gilli 3, Kalu 18.

Coach: Di Meglio.